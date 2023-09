Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet /

Ulm (ots)

Am Sonntag soll es auf dem Göppinger Stadtfest zu Handgreiflichkeiten am Stand der Grünen gekommen sein.

Beim Stadtfest in Göppingen soll am Sonntag gegen 15.30 Uhr ein Landtagsabgeordneter der AfD einen Parteistand der Grünen besucht haben. Dabei kam es wohl zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Abgeordneten der AfD und einer Abgeordneten der Grünen. Bei dem Streit soll es zu Handgreiflichkeiten der Abgeordneten der Grünen und einem anderen Mitglied der AfD, das sich ebenfalls vor Ort befand und sich in die verbale Auseinandersetzung eingeschaltet hatte, gekommen sein. Die Polizei Göppingen kam vor Ort und befragte Zeugen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge erlitt das 65-jährige Mitglied der AfD eine blutende Verletzung (Kratzer) am Arm. Die 51-jährige Abgeordnete der Grünen verspürte nach der Auseinandersetzung Schmerzen am Körper. Die Ermittlungen dauern an.

++++1823841

Ayfer Kaplan-Pirl, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1115

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell