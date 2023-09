Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebe erbeuten Bargeld

Am Montag ließ ein 66-Jähriger seine Tasche in Ulm kurz unbeaufsichtigt.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr stellte der 66-Jährige seine Tasche vor einem Wohngebäude in der Gneisenaustraße ab. Danach begab er sich in seine Wohnung. Eine Zeugin teilte ihm kurze Zeit später mit, dass sich Kinder an der Tasche zu schaffen gemacht hatten. Der 66-Jährige schaute nach und stellte das Fehlen von Bargeld mit. Die mutmaßlichen Diebe konnte er noch kurz sehen, verlor sie dann jedoch aus den Augen.

Die Polizei warnt vor Dieben und gibt Tipps, wie man sich gegen Diebstahl schützen kann. So sollten z.B. Wertsachen wie Kreditkarten, Bargeld und wichtige Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt aufbewahrt werden. Mitgeführte Handtaschen sollten stets geschlossen sein. Lassen Sie Taschen nie unbeaufsichtigt. Auch nicht kurz.

+++++++ 1836099(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell