Am Dienstag war ein Unbekannter in Göppingen zu Gange.

Die Tat ereignete sich zwischen 3.30 und 5 Uhr. Der Einbrecher gelangte in das Außengelände der Firma in der Heininger Straße. Nachdem er die Umzäunung überwunden hatte, entwendete er von dort eine Schubkarre und weitere Gerätschaften. Mit seinem Diebesgut verließ er das Gelände. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise handelt es sich um denselben Täter, der auf dem selben Gelände am Wochenende zuvor schon Einbrüche verübt hatte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5601115)

