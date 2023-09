Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher ohne Beute

Über das Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Göppingen.

In der Heininger Straße versuchte ein Unbekannter an einer Bäckerei Filiale eine Tür aufzubrechen. Dies misslang. An einem nahegelegenen Imbisswagen brach er weiterhin eine Tür auf. Dort fand er wohl nicht, was für ihn von belang war. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

