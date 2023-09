Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Nach Unfall verstorben

Nach einem Unfall am Freitag in Dornstadt erlag eine 86-Jährigen ihren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 11.30 Uhr in der Lange Straße. Eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Beim Einfahren kam es zum Unfall mit einer 86-jährigen Fußgängerin. Die war gerade dabei, die Fahrbahn zu überqueren. Die Mercedes-Fahrerin streifte die Frau wodurch diese stürzte. Durch den Sturz erlitt die 86-jährige schwere Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls auf. Wie nun bekannt wurde, erlag die Seniorin am Sonntag ihren Verletzungen.

