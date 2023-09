Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Unfall mit vier Fahrzeugen

Hoher Sachschaden entstand am Sonntag bei einem Unfall auf der A8 beim Aichelberg.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr fuhr eine 41-Jährige in einem Mercedes auf der A8 in Richtung Karlsruhe. In einem Baustellenbereich bremste die Frau ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer, ein 24-Jähriger in einem BMW und eine 25-jährige Mini-Fahrerin, bremsten ebenfalls ab. Dies erkannte ein 22-Jähriger wohl zu spät. Er fuhr mit einem BMW auf den stehenden Mini auf. Durch die Kollision wurde der Mini auf den BMW geschoben. Dieser wurde wiederrum auf den Mercedes der 41-Jährigen aufgeschoben. Der Verkehrsdienst in Mühlhausen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 35.000 Euro. Bis auf den Mercedes mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Minis wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Die übrigen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.

