POL-F: 230621 - 0717 Frankfurt-Innenstadt: 39-Jährige außer Rand und Band

Frankfurt (ots) - (lo) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. Juni 2023) kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk in der Ludwigshafener Straße. Ein aufmerksamer Zeuge, der in unmittelbarer Nähe des Kiosks wohnt, hörte gegen 01:30 Uhr ein lautes Klirren und bemerkte zwei Personen im Eingangsbereich. Er verständigte umgehend die Polizei. Die ...

