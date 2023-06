LPI-NDH: Wanderer auf Abwegen

Nordhausen (ots) - Zwischen dem 2. Juni 21.30 Uhr und dem 4. Juni 13.40 Uhr kam es in der Alexander-Puschkin-Straße zu einem Einbruch in einen Keller. Die Diebe entwendeten ein hochwertiges Fahrrad sowie diverse Kleidung. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehr als 8000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr