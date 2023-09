Ulm (ots) - Kurz vor 11 Uhr stellte der 66-Jährige seine Tasche vor einem Wohngebäude in der Gneisenaustraße ab. Danach begab er sich in seine Wohnung. Eine Zeugin teilte ihm kurze Zeit später mit, dass sich Kinder an der Tasche zu schaffen gemacht hatten. Der 66-Jährige schaute nach und stellte das Fehlen von ...

mehr