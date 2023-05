Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Pastow / Landkreis Rostock (ots)

Am Nachmittag des 24.05.2023 um 16:15 Uhr ereignete sich in einem Pastower Wohngebiet ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 6-jährigen Mädchen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 64-jährige Autofahrer die Straße Am Karpfenteich, als ein 6-jähriges Mädchen vom Grundstück seiner Eltern zu einem gegenüberliegenden Spielplatz wollte und auf die Fahrbahn lief. Der Fahrer des Pkw konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Das Mädchen fiel auf die Fahrbahn und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung schwerverletzt in die Notaufnahme der Kinderklinik Rostock zur Überwachung gebracht. Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsch.

Enrico Stiehler

Polizeihauptkommissar Polizeirevier Sanitz

