POL-HH: 2. Verdächtiger stellt sich nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Billstedt

Tatzeit: 06.05.2023, 18:17 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Horner Landstraße

Am vergangenen Wochenende war es in Billstedt zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Am Dienstag stellte sich der Tatverdächtige, der sich jetzt vor einem Haftrichter verantworten muss.

Der 22-jährige Deutsche ist nach den bisherigen Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) verdächtig, dem gleichaltrigen Geschädigten im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mehrere Messerstichverletzungen beigebracht zu haben. Die Hintergründe dieser Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Verdächtige war nach der Tat zunächst geflüchtet. Nach ihm war bereits gefahndet worden.

Durch den Angriff mit dem Messer hatte der Geschädigte lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Nach Ankündigung durch einen Rechtsanwalt stellte sich der Tatverdächtige schließlich am Dienstagnachmittag im Polizeipräsidium und wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

