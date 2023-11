POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Dienstag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Volkerstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten gewaltsam die Haustür auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie alle Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die ...

