Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Einfamilienhaus

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl nahmen am Donnerstagabend eine Anzeige wegen Einbruchs in ein Einfamilienhaus "Am Riedgraben" auf. Während sich die 70-jährige Bewohnerin zwischen 15:45 Uhr und 18:10 Uhr außer Haus befand, verschafften sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch unbekannte Täter Zutritt. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schmuckschatullen, bevor sie das Gebäude unerkannt wieder verließen. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

/je

