Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Straßenverkehrsgefährdung durch Überholmanöver - Zeugen gesucht

L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms (ots)

Am vergangenen Montagabend kam es gegen 19:40 Uhr auf der L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms zu einem riskanten Überholmanöver durch zwei bislang unbekannte Fahrzeugführer. Eine 50-jährige Verkehrsteilnehmerin war in Richtung Worms unterwegs, als sie etwa auf Höhe des Flugplatzes an den Fahrbahnrand ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit den beiden entgegenkommenden PKW zu verhindern. Diese hatten zeitgleich ein Überholmanöver von gleich mehreren Fahrzeugen eingeleitet und befanden sich zeitweise parallel zu den Überholten. Bei einem der PKW soll es sich laut der 50-Jährigen um ein silbernes Fahrzeug mit Wormser Ortskürzel und dem Fragment "CF" gehandelt haben.

Nachdem die 50-Jährige am gestrigen Dienstag Anzeige erstattete, hat die Wormser Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls - darunter die Fahrer der überholten Fahrzeuge - werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell