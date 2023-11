Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Baustellencontainer aufgebrochen

Worms-Pfeddersheim (ots)

10.11.2023, 14:00 Uhr - 13.11.2023, 07:00 Uhr - Am vergangenen Wochenende wurden zwei Baucontainer auf der Kreisstraße 9 zwischen Pfeddersheim und Hohen-Sülzen aufgebrochen. An einem Container wurde die Eingangstür gewaltsam aufgehebelt, an dem Anderen eine der Seitenwände offenbar mit einem Trennschleifer geöffnet. Nach erster Einschätzung entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter Geräte und Werkzeuge im Wert von etwa zehntausend Euro.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

