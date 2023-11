Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Körperliche Auseinandersetzung nach Vorfahrtsverstoß

Worms (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 12:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Klosterstraße in Worms. Nach einem Vorfahrtsverstoß im Einmündungsbereich L523 / Am Flugplatz kam es in der Klosterstraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 48-jährigem Quad-Fahrer und einem 67-jährigen PKW-Fahrer. In Folge dessen packt der Quad-Fahrer den PKW-Fahrer zunächst mit beiden Händen im Brustbereich und nimmt diesen im Anschluss in den Schwitzkasten, wodurch der 67-Jährige Abschürfungen erlitt. Während der Auseinandersetzung beleidigt der PKW-Fahrer den 48-Jährigen mehrfach. Die 63-jährige Beifahrerin des PKW-Fahrers zeigt dem Quad-Fahrer zudem beide Mittelfinger, woraufhin sich beide Parteien zur Polizeiinspektion Worms begeben, um Anzeige zu erstatten. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Laut dem 67-Jährigen müssen mehrere Verkehrsteilnehmer die Situation wahrgenommen haben. Diese sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

