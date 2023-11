Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Wormser Seniorin

Worms (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine Wormser Seniorin am Dienstagvormittag in der Ernst-Handschuch-Straße. Gegen 10:30 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Tür und fragte die 89-Jährige zunächst nach einer Tüte, weil sie etwas in der Nachbarschaft abzugeben hätte. Nachdem die Seniorin dies verneinte, fragte die Frau nach einem Zettel und einem Stift. Die 89-Jährige wies die Frau an zu warten und begab sich daraufhin in ihr Wohnzimmer. Die Unbekannte folgte jedoch und verwickelte die Seniorin in ein 10-15-minütiges Gespräch. Währenddessen betrat eine zweite Person unbemerkt das Haus und entwendete einen Schmuckkasten aus dem Schlafzimmer. Die Seniorin bemerkt den Diebstahl erst nachdem die unbekannte Frau das Haus nach dem Gespräch wieder verlassen hatte. Die beiden Täter erbeuteten Schmuckstücke im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:

-ca. 40 Jahre alt

-südländisches Erscheinungsbild

-korpulente Statur

-dunkle zusammengebundene Haare

-Kleidung: beige Jacke, dunkle Kappe

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell