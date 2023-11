Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: "Aus 2 mach 1" - Fahrraddieb gestellt

Worms (ots)

Das Vorderrad eines Fahrrads und ein Fahrrad ohne Vorderrad - beide Fahrräder ursprünglich komplett und mit Schloss gesichert. Ein 46-jähriger Mann aus Frankenthal fügte sie zusammen und kam damit fast davon.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am gestrigen Montagmittag beobachten, wie ein Mann sich in der Schönauer Straße an zwei Fahrrädern zu schaffen machte. Eines war am Rahmen, das Andere am Vorderrad gesichert. Der 46-Jährige demontierte beide Räder so, dass er sie zu einem Ganzen zusammenfügen und damit zunächst flüchten konnte.

Kurz zuvor wurde der Wormser Polizei in der Schöner Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem flüchtigen Fahrradfahrer gemeldet. Im Rahmen der Fahndung geriet der 46-Jährige noch in der Schöner Straße in eine Polizeikontrolle. Bevor sich herausstellte, dass er an dem gemeldeten Verkehrsunfall nicht beteiligt war, konnte er dank des hinzukommenden Zeugen des Fahrraddiebstahls überführt werden. Die gemeldete Unfallflucht konnte im weiteren Verlauf ebenfalls aufgeklärt werden.

Der 46-jährige Frankenthaler muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines besonders schweren Diebstahls verantworten. Dies kann mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell