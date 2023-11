Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Flucht - Fahrer zu Fuß flüchtig

Worms (ots)

Am Sonntagabend gg. 18 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass ein silberner Fiat Punto mit auffälliger schwarzem Spoiler am Heck im Einmündungsbereich der Joahnn-Hinrich-Wichern-Straße und der Straße Am Krankenhaus verunfallt sei. Im vorgenannten Einmündungsbereich stieß der Fiat Punto beim Abbiegevorgangs nach rechts, aus Richtung Höhenstraße kommend, gegen eine Laterne, welche sich auf einer Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn befindet. Die Laterne wird hierbei leicht beschädigt und steht in der Folge leicht schief ist in ihrer Standsicherheit jedoch nicht beeinträchtigt. Am Fiat reißt u.a. die Frontstoßstange ab.

Ein Knallzeuge hält beim Verursacher und bietet seine Hilfe an. Dieser gibt jedoch zu verstehen, die Polizei nicht verständigen zu wollen und ergreift, nachdem eine Passantin hinzukommt und die Polizei Worms verständigt, fußläufig die Flucht.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Flüchtigen. Der PKW wird im Zuge der Unfallaufnahme abgeschleppt. Das Fahrzeug weist zudem einige weitere Beschädigungen auf, welche nicht unbedingt mit dem hier genannten Unfall korrespondieren.

Die Polizei bitte Zeugen sich zu melden welche den auffälligen silberfarbenen Fiat Punto mit schwarzen Heckspoiler am Sonntagabend gesehen haben und Angaben zum Fahrer tätigen können.

