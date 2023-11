Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Großbrand im Industriegebiet Worms-Nord

Worms (ots)

Im Industriegebiet Worms-Nord kam es auf dem Gelände eines Chemieunternehmens am heutigen Nachtmittag zu einem Großbrand, welcher um 15:51 Uhr zu einer Cell-Broadcast-Warnmeldung führte. In diesem Zusammenhang erging auch der Hinweis vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind aktuell noch im Gange. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Eine erste Brandortbegehung ist für den morgigen Vormittag geplant. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell