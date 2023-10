Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines leerstehenden Hauses

Alzey-Schafhausen (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es um kurz vor 02 Uhr auf einem südlich zur L406 außerhalb der Ortschaft Alzey-Schafhausen gelegenen Grundstück zum Brand eines leerstehenden Hauses. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Wormser Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Wer in der Nacht von gestern auf heute in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

