POL-PDWO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Worms (ots)

Am Donnerstagmittag, den 26.10.2023, um 16:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Ludwigstraße/Pfauentorstraße in der Wormser Innenstadt, aufgrund einer Rotlichtmissachtung, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 35-jährige Fahrzeugführerin eines Ford Fiesta befuhr mit ihren beiden Kindern, 13 und 11 Jahre alt, die Ludwigstraße aus Fahrtrichtung Wallstraße kommend in Fahrtrichtung B9. Der spätere Verkehrsunfallgegner, ein zweibesetzter Piaggo Porter befuhr die Pfauentorstraße aus Fahrtrichtung Schöner Straße in Richtung Ludwigstraße. Im besagten Kreuzungsbereich missachtete die Fahrzeugführerin des Ford Fiesta die für ihre Fahrtrichtung vorgesehene, rot aufzeigende Lichtzeichenanlage und passierte diese. In der Zwischenzeit beabsichtigte der 63-jährige Fahrzeugführer des Piaggo Porter den Kreuzungsbereich zu durchfahren und überfuhr hierbei, die in seine Fahrtrichtung grün aufzeigende Lichtzeichenanlage. Durch den fälschlicherweise eingeleiteten Verkehrsvorgang kam es schlussendlich im Kreuzungsbereich zwischen den beiden Fahrzeugführerin zu einer Kollision. Im Rahmen des Verkehrsunfallgeschehens wurden die Kinder der Verkehrsunfallverursacherin sowie der Fahrzeugführer des Piaggo Porter leicht verletzt. Diese wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden PKW waren aufgrund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Gegen die Verkehrsunfallverursacherin wurde eine Strafanzeige, aufgrund einer fahrlässig verursachten Körperverletzung, eingeleitet. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca.1 Stunde in Teilen gesperrt werden.

