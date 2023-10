Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Hamm am Rhein (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin kam es am vergangenen Freitagnachmittag. Gegen 16:35 Uhr war ein 25-jähriger Autofahrer in der Gartenstraße in Richtung Friedensstraße unterwegs, als es zur Kollision mit einer von rechts aus der Friedhofstraße kommenden 70-jährigen Fahrradfahrerin kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die 70-Jährige und wurde dabei schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell