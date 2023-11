Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Pkw-Aufbruch am Friedhof in Worms-Abenheim

Worms (ots)

Am Dienstag, den 31.10.2023, kam es im Zeitraum zwischen 13-13:30 Uhr, am Friedhof in Worms-Abenheim zu einem Pkw Aufbruch.

Unbekannte Täter schlugen hier die Fahrzeugscheibe des Pkw´s auf und entwendeten die im Fahrzeug befindliche Handtasche der geschädigten Fahrzeugführerin.

Im Rahmen der Absuche konnte die zuvor entwendete Handtasche ohne Inhalt in einem anliegenden Feld aufgefunden werden.

Hinweise die zur Aufklärung der Straftat beitragen können nimmt die Polizeiinspektion Worms entgegen.

