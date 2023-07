Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittler der Hagener Kriminalpolizei am 26. Juli 2023 mit Fall aus Altena-Bergfeld in der Live-Sendung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" - Unbekannte Frau nach Sexualdelikt verbrannt

Hagen/Altena (ots)

Am 2. Juni 1997 fand ein Motorradfahrer in einem Waldstück in Altena-Bergfeld eine entkleidete weibliche Leiche. Die Frau wurde vergewaltigt und gewürgt, bevor der Täter sie mit Benzin übergoss und in Brand setzte. Anschließende Ermittlungen zeigten, dass das Opfer noch lebte, während es verbrannt wurde. Außerdem brachte ein Abgleich der an der Leiche gesicherten DNA mit der DNA des Opfers die Erkenntnis, dass der Vater der unbekannten Frau als Täter oder zumindest als Tatbeteiligter in Frage kommt. Das Bundeskriminalamt hat den Fall aus Altena-Bergfeld bereits Anfang Mai in die internationale Kampagne "Identify Me" aufgenommen (Homepage der Kampagne: https://www.bka.de/DE/Landingpages/Identifyme/identifyme_node.html).

In Zusammenarbeit mit der niederländischen und der belgischen Polizei wird nun zu 22 Mordfällen, bei denen bislang unbekannte Frauen die Opfer waren, grenzübergreifend gefahndet. Sechs dieser Fälle haben sich in Deutschland ereignet.

Am Mittwoch (26.07.2023) wird der Ermittler der Hagener Kripo, KHK Frank Haarmann, mit dem Fall aus Altena-Bergfeld in der Live-Sendung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF auftreten und mit Hilfe von Bildern einer neuen Gesichtsweichteilrekonstruktion des Opfers einen Fahndungsaufruf starten.

Sachdienliche Hinweise zur Identität der unbekannten Frau nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (sen)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell