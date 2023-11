Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat - Gemeinsame Pressemitteilung der Kriminalinspektion Worms und der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Worms (ots)

Am frühen Morgen des 3. November 2023 sprengten unbekannte Personen einen Fahrausweisautomaten am Hauptbahnhof Worms auf.

Gegen 04:00 Uhr setzte die 3-S Zentrale der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darüber in Kenntnis, dass ein Fahrkartenautomat am Zugang zur Unterführung am St.-Albans-Platz des Hauptbahnhof Worms zerstört wurde. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten vor Ort feststellen, dass die Tür durch die bislang noch unbekannten Täter aufgesprengt wurde. Im Anschluss versuchten die Täter die Geldkassette aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Sprengmittel im Automat befindet, wurden die Entschärfer der Bundespolizei angefordert. Die Absuche diesbezüglich verlief negativ.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen und am Tatort erste Spuren gesichert. Die Sprengung erfolgte demnach um 02:42 Uhr. Es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Wer vor oder nach der Tat verdächtige Personen in oder um den Bahnhofsbereich wahrgenommen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell