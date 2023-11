Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mehrere Verletzte nach Wohnhausbrand

Worms (ots)

Am Sonntag, den 05.11.2023 brach gegen 06:00 Uhr in einem Wohnhaus in Worms-Rheindürkheim ein Feuer aus. Durch die Berufsfeuerwehr Worms mussten neun Personen aus dem Haus gerettet werden. Nach medizinischer Erstversorgung wurden diese mit leichten Verletzungen (Verdacht auf Rauchgasintoxikation) in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Wohnhaus ist durch den Brand nicht mehr bewohnbar.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Worms, Rheindürkheim, Abenheim, Herrnsheim und die Werksfeuerwehr Röhm. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell