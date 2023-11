Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Aufkleber an Wormser Synagoge - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Aufkleber mit der Aufschrift "Opa war kein Verbrecher" und "Good night left side" wurden durch bislang unbekannte Täter am Sonntagmorgen etwa zwischen 08:00 und 09:30 Uhr an der Eingangstür der Synagoge in Worms angebracht. Weitere konnten an umliegenden Regenfallrohren, Laternenmasten und einem Stromkasten in der Judengasse sowie Hinteren Judengasse festgestellt werden. Die insgesamt 10 Aufkleber wurden zwischenzeitlich entfernt. An der Eingangstür war dies jedoch nicht rückstandslos möglich. Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell