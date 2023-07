POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gerolstein (ots) - Am 17.07.2023 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Ferienhaus im Bereich des Gerolsteiner Stausees ein und entwendeten aus dem Inneren die persönlichen (Wert)-Gegenstände der Feriengäste. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

