POL-PDWIL: Diebstahl aus Ferienhaus

Darscheid (ots) - Im Zeitraum 17.07.2023 bis 18.07.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter in das Natur-Erlebniszentrum in Darscheid. Hier beschädigten sie mehrere dort für Renovierungszwecke gelagerte Styroporplatten. Weiterhin wurde eine Hängebrücke beschädigt. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 ...

mehr