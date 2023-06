POL-NOM: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Uslar (ots) - Uslar (eiv). Uslar, Friedhof, Einmündung Auschnippe, 23.06.2023, 07.58 Uhr. Ein 21-jähriger Einwohner eines Uslarer Ortsteiles befährt mit seinem Pkw die Eschershäuser Straße in Richtung Innenstadt und biegt dann nach rechts in Richtung Auschnippe ein. Dabei übersieht er den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 60-jährigen Frau. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 4.000.- EUR entsteht. Rückfragen ...

