POL-PDWO: Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht!

Worms (ots) - Das Vorderrad eines Fahrrads und ein Fahrrad ohne Vorderrad - beide Fahrräder ursprünglich komplett und mit Schloss gesichert. Ein 46-jähriger Mann aus Frankenthal fügte sie zusammen und kam damit fast davon. Ein aufmerksamer Zeuge konnte am gestrigen Montagmittag beobachten, wie ein Mann sich in der Schönauer Straße an zwei Fahrrädern zu schaffen machte. Eines war am Rahmen, das Andere am Vorderrad ...

mehr