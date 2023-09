Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruchdiebstahl in Reisebüro - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nach von Dienstag auf Mittwoch (26.09. - 27.09.2023) ist es in der Ohechaussee zu einem Einbruch in ein Reisebüro gekommen. Der Betreiber hat das Gebäude gegen 18.30 Uhr verschlossen und wollte um 08.00 Uhr am Folgetag aufschließen.

Unbekannte Täter sind in diesem Zeitraum durch massive Gewalteinwirkung in das Gebäude eingedrungen. Die Eingangstür wurde hierbei stark beschädigt.

Beide zum Reisebüro gehörenden Räume wurden durch den oder die Täter betreten und durchsucht.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 040-52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell