POL-SE: Bönningstedt - Brand in Mehrfamilienhaus - Ursache noch unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (27.09.2023) ist es kurz vor 19.00 Uhr zu einem Brand in der Kieler Straße gekommen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Schuppen in Brand, der direkt an das Mehrfamilienhaus grenzt. Vom Schuppen griff das Feuer auf das Mehrfamilienhaus über. Schuppen und Dachstuhl sind hierbei komplett ausgebrannt. Um die Arbeiten der Feuerwehr störungsfrei zu gewährleisten, wurde der Einsatzort weiträumig abgesperrt. Auch die stark befahrene Kieler Straße musste zeitweise gesperrt werden. Die für beide Fahrtrichtungen geltende Sperrung wurde um 23.30 Uhr wieder aufgehoben.

Im Haus befanden sich bei Ausbruch des Brandes 9 Personen. Alle Bewohner konnten das Haus verlassen. Bei zwei Personen, einer 68-jährigen Frau und einem 81-jährigen Mann wurden leichte Rauchgasintoxikationen festgestellt. Beide wurden im Regio-Klinikum Pinneberg behandelt. Zwei weitere Bewohner wurden von einer Katze gebissen, die bei ihrer Rettung in Panik geraten war. Eine medizinische Versorgung war hier nicht erforderlich.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann zum gegenwertigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Angaben zur Brandursache geben. Sachdienliche Hinweis nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

