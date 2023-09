Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Auseinandersetzung zwischen Pkw- und Radfahrer - Polizei sucht eine weitere geschädigte Radfahrerin und mögliche Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Donnerstag (21.09.2023) ist es gegen 08.45 Uhr in Kisdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen.

Der Fahrer eines schwarzen Pkw-Skoda-Fabia soll in der Henstedter Straße, Höhe des dortigen Holzpalettenhändlers, an zwei stehenden Lkw wegen des Gegenverkehrs nicht gewartet haben, sondern über den Radweg ausgewichen sein. Hierbei fuhr der Fahrzeugführer sehr dicht an einer Fahrradfahrerin vorbei, sodass es fast zu einem Zusammenstoß gekommen sein soll. An der sogenannten Wessel-Kreuzung musste der Mann dann wegen einer roten Ampel anhalten. Ein 64-jähriger Fahrradfahrer, der die Situation auf dem Radweg beobachtet hatte, stellte den Mann zur Rede und es gab eine kurze verbale Auseinandersetzung. Nachdem die Ampel umgeschaltet hatte, fuhren beide Verkehrsteilnehmer zunächst weiter. Der Pkw-Fahrer machte dann aber angeblich eine Vollbremsung vor dem Radfahrer, sodass dieser auffuhr. Die folgende Auseinandersetzung soll dann in Höhe "OLE School" stattgefunden haben. Der Autofahrer soll den Fahrradfahrer hierbei auch geschlagen haben. In diese Auseinandersetzung griffen dann zwei Frauen ein, sodass der Pkw-Fahrer in sein Fahrzeug einstieg und wegfuhr.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt machen können. Insbesondere bittet die Polizei, dass die Radfahrerin und die beiden eingreifenden Frauen sich melden mögen. Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg ist hierzu unter Tel.: 04193-9913-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell