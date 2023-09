Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Versuchte schwere Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (24.09.2023) ist es kurz vor Mitternacht zu einer versuchten schweren Brandstiftung in der Bahnhofstraße gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben zwei unbekannte Täter um 23.54 Uhr versucht, einen in der Bahnhofstraße befindlichen Kiosk in Brand zu setzen. Schaden entstand hierbei lediglich an der Außenseite des Gebäudes. Das Feuer griff nicht auf den Innenbereich über. Aus diesem Grund entstand lediglich geringer Sachschaden. Im Anschluss an die Tat rannten die beiden Täter in Richtung der Kreuzung Bahnhofstraße/Fahltskamp weg. Von dort lief ein Täter weiter in Richtung des 'Regio Klinikum Pinneberg', während der zweite Mann in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße flüchtete. Die weitere Fluchtrichtung ist dann nicht mehr bekannt.

Die beiden Personen konnten durch Zeugen wie folgte beschrieben werden:

1. Person: -männlich, ca. 1,85 m groß, ca. 25 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Oberbekleidung mit grauer und über den Kopf gezogener Kapuze, dunkle Hose 2. Person: -männlich, ca. 25 Jahr alt, schlanke Statur, dunkle Oberbekleidung

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 04101-202-0.

