Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hamburg-Halstenbek-Schenefeld (Pi) - Festnahmen von drei Tatverdächtigen nach bandenmäßiger Hehlerei - Fahrzeugführer verletzt Polizisten beim Fluchtversuch -Folgemeldung-

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Donnerstag (21.09.2023) ist es in Halstenbek/Schenefeld/ Hamburg in kurzer Abfolge zur Festnahme von drei Tatverdächtigen nach bandenmäßiger Hehlerei gekommen. Näheres ist der Pressemitteilung vom 22.09.2023 unter dem nachfelgenden Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5609464 zu entnehmen. Ein 24-jähriger ist hierbei mit dem Fluchtfahrzeug, einem Audi A6, auf einen Polizeibeamten zugefahren und hat diesen dabei verletzt. Dieser Täter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen des Tatvorwurfes einer gefährlichen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht erlassen. Der Mann wurde zwischenzeitlich einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell