Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unbekannter belästigt Jugendliche und fotografiert sie mehrfach

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (25.09.2023) teilte ein 60-jähriger Henstedt-Ulzburger der Polizei einen für ihn ungewöhnlichen Vorfall mit. Der Mann sei am Vorabend (Sonntag, 24.09.2023) mit seinem Hund spazieren gegangen. Gegen 23.00 Uhr traf er in der Hamburger Straße auf eine Jugendliche, die völlig aufgelöst war und weinte. Sie sprach den Spaziergänger an und bat ihn um Hilfe, da sie sich seit Verlassen der AKN in Henstedt-Ulzburg belästigt und verfolgt fühlte. Tatsächlich war in ca. 300 Metern Entfernung eine männliche Person zu sehen, die sich sofort entfernte, als der Mann dann in seine Richtung sah. Auf Grund der vorherrschenden Dunkelheit konnte lediglich gesagt werden, dass der Verfolger der Jugendlichen eine helle Hose und eine dunkle Jacke trug. Weitere Angaben zur Beschreibung konnten nicht gemacht werden.

Die Jugendliche gab dem Spaziergänger gegenüber an, dass sie sprichwörtlich Angst um ihr Leben hatte. Sie sei von dem Unbekannten nicht nur verfolgt worden. Der Mann habe sie am Bahnhof und danach mehrfach fotografiert. Der 60-jährige verblieb bei der Jugendlichen, bis er sie an die entgegenkommende Mutter übergeben konnte.

Die Jugendliche beschrieb er als ca. 15-jährig, schlank, 1,60 m groß, schwarze lange Haare. Weiterhin habe die Jugendlichen einen bräunlichen Teint.

Die Polizei bittet darum, dass die Jugendliche sich bei der Polizei melden möge. Weiterhin werden mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise gebeten. Dies gelte nicht nur für diesen konkreten Fall, sondern generell immer in gleichgelagerten Situationen, so der ermittelnde Beamte. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizeistation Henstedt-Ulzburg unter Tel.: 04193-9913-0 entgegen.

