POL-SE: Halstenbek - Öffentlichkeitsfahnung nach vermisster Jugendlichen -Löschung

Bad Segeberg (ots) - Am Montag (25.09.2023) teilte ein 60-jähriger Henstedt-Ulzburger der Polizei einen für ihn ungewöhnlichen Vorfall mit. Der Mann sei am Vorabend (Sonntag, 24.09.2023) mit seinem Hund spazieren gegangen. Gegen 23.00 Uhr traf er in der Hamburger Straße auf eine Jugendliche, die völlig aufgelöst war und weinte. Sie sprach den Spaziergänger an ...

