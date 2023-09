Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Fahrzeug durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (26.09.2023) ist es auf dem Parkplatz der VR Bank in Henstedt-Ulzburg zu einem Schadensereignis gekommen. Eine Verkehrsteilnehmerin hat ihren Pkw, einen blauen VW-Kombi, gegen 10.00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt stand ihr Pkw frei. Es standen also weder links noch rechts neben ihr andere Fahrzeuge. Gegen 11.00 Uhr kam die Frau zurück zu ihrem Fahrzeug und stellte eine Beschädigung an der rechten hinteren Seite fest. Offensichtlich wurde ihr Pkw durch ein Fahrzeug angefahren, welches rechtseitig daneben ein- oder ausgeparkt werden sollte.

Einen Hinweiszettel fand sie an ihrem Fahrzeug nicht vor.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg nimmt Zeugenhinweise unter Tel.: 04193-9913-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell