Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Enkeltrickbetrüger geschnappt

A4 Rastanlage Eichelborn (ots)

Im Fahrzeug befanden sich große Menge Bargeld und Schmuck. Fahnder der Autobahnpolizei zogen gestern am späten Abend einen hochmotorisierten Mercedes zur Kontrolle von der A4 auf die Tank- und Rastanlage Eichelborn. Während der Überprüfung fanden die Beamten 22.200 EUR Bargeld sowie Schmuck und Gold. Die drei Insassen (38/m, 35/w, 17/m) konnten die Herkunft der aufgefundenen Sachen nicht glaubhaft erklären. Durch den Austausch mit anderen Polizeidienststellen wurde bekannt, dass es am 23.08. zu einem Trickbetrug in Saarbrücken kam. Nach ersten Erkenntnissen können Teile der Beute dieser Tat zugeordnet werden. Die drei Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und der Mercedes sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell