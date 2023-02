Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Autobahnpolizei stoppt Audi Sportwagen mit über 200 km/h am Hermsdorfer Kreuz

Hermsdorf (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag, gegen 14:35 Uhr, fiel einer Videowagenstreife der Autobahnpolizei Thüringen ein Pkw Audi RS 6 auf. Dieser war auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs und wechselte am Hermsdorfer Kreuz auf die A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M.. Der Fahrzeugführer war dabei mit deutlich mehr als den zulässigen 100 km/h unterwegs. Die Beamten begaben sich auf die Nachfahrt und maßen den Audi mit einer Geschwindigkeit von 202 km/h. Den 43-jährigen Fahrzeugführer aus Thüringen erwartet nun für sein vorsätzliches Handeln ein Bußgeld in Höhe von 1.400,- Euro. Zudem sieht dieser Bußgeldverstoß ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg vor.

