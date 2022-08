Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 12 Autospiegel abgetreten - Beschuldigter ermittelt

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 05.08.2022 wurden der Polizei Neuwied mehrere Sachbeschädigungen an PKW gemeldet. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann diverse Außenspiegel abtrat und konnte die Person beschreiben. Der Beschuldigte konnte ermittelt werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte Marihuana und Konsumutensilien aufgefunden werden. Der 21jährige Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen.

