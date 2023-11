Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wohnhausbrand in Worms-Rheindürckheim, 3-jähriges Kind verstorben

Worms (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Polizeidirektion Worms:

Am 05.11.23, gegen 06.00 Uhr, brach in einem Wohnhaus in Worms-Rheindürkheim ein Feuer aus. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 9 Personen durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet und in umliegende Kliniken verbracht. Wir verweisen dazu auf die Pressemitteilung der Polizeidirektion Worms vom 05.11.2023.

Ein dreijähriger Junge ist gestern in der Universitätsklinik Mainz verstorben.

Die Ermittlungen zur Todesursache wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz aufgenommen und werden durch die Kriminalinspektion Mainz geführt.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen und werden ebenfalls im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz durch die Kriminalinspektion in Worms geführt. Ein Brandsachverständiger wurde hinzugezogen, ein Gutachten zur Brandentstehung liegt noch nicht vor. Aktuell liegen keine Erkenntnisse für eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell