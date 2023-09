Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Bundesstraße 67;

Unfallzeit: 16.09.2023, 14.40 Uhr;

Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstag gegen 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 67 in Bocholt in den Gegenverkehr geraten. Dabei touchierte der rot lackierte Golf ein anderes Auto, danach entfernte sich der Fahrer. Die Unfallstelle liegt in Höhe der Ausfahrt Fachhochschule, der Verursacher war aus Richtung Borken kommend unterwegs. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell