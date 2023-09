Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gestohlen und gedroht

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wessumer Straße;

Tatzeit: 15.09.2023, 12.20 Uhr;

Ein Ladendieb hat am Freitag in Ahaus einen Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes bedroht. Dieser hatte ihn gegen 12.20 Uhr angesprochen, als er mit unbezahlter Ware das Geschäft an der Wessumer Straße verlassen wollte. Der Tatverdächtige entfernte sich mit einem schwarzen Fahrrad. Er ist circa 1,80 Meter groß, hat kurze dunkle Haare und spricht eine osteuropäische Sprache. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell