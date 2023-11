POL-PDNR: PKW-Anhängergespann wurde ohne Fahrerlaubnis geführt

Scheuerfeld (ots) - An einer Warnbarke samt Beleuchtung in der Mittelstraße in Scheuerfeld wurden im Zeitraum 20.11.2023, 18:00 Uhr bis 21.11.2023, 07:59 Uhr mit weißer Farbe Hakenkreuze aufgemalt/aufgesprüht. Bei Anzeigenaufnahme waren diese Zeichen aufgrund der Wasserlöslichkeit der benutzten Farbe schon kaum noch erkennbar. Dies stellt bereits die vierte, gleichgelagerte Straftat im Ortsbereich Scheuerfeld ...

mehr