Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betrüger ergaunern Bargeld

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Ein unbekannter Betrüger trieb am Mittwochmittag (22.11.) in Bebra sein Unwesen. Er gab sich gegenüber mehreren Personen als Versicherungsvertreter aus und behauptete, dass eine Nachzahlung bei der Pflegeversicherung notwendig sei. Eine Frau schenkte dem Betrüger Glauben und übergab gegen 15.15 Uhr einen niedrigen vierstelligen Betrag an Bargeld. Der Mann trat derzeitigen Erkenntnissen nach in den Straßen "Am Sportplatz" und "An der Bebra" auf.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 30-35 Jahre alt, schlanke Statur, circa 175 bis 180 Zentimeter, Glatze, gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine hellblaue OP-Maske über Nase und Mund, war bekleidet mit einer schwarzen Jeans sowie Jacke und sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell