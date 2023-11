Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

1. Hohenroda - Am Montag (20.11.2023) befuhr eine 86-jährige Pkw-Fahrerin aus Hohenroda mit ihrem Pkw gegen 16.45 Uhr die L3173 von Oberbreizbach kommend in Richtung Ransbach. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda befuhr die entgegengesetzte Richtung. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass der entgegenkommende Fahrer nicht weit genug rechts fuhr. Dadurch touchierten die beiden Außenspiegel miteinander. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Pkw-Fahrerin verließ im Anschluss der Schadenbegutachtung die Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen.

2. Hauneck - Am Dienstag (21.11.2023) befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld gegen 04.45 Uhr die B27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Anschlussstelle BAB4/Bad Hersfeld. In Höhe eines Brückenbauwerks (Radfahrerwegunterführung) kam sie vermutlich zunächst nach rechts und schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie in eine Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück zur Fahrbahn geschleudert, worauf der Pkw erneut mit der rechten Fahrzeugseite nach ca. 100 Metern gegen die rechtsseitig angebrachten Schutzplanken stieß. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.250 Euro (Totalschaden). Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert, woraufhin eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle durchgeführt wurde.

3. Niederaula - Am Dienstag (21.11.2023) befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula gegen 10.30 Uhr die Raiffeisenstraße in Niederjossa in Richtung Jossastraße. In Höhe der Hausnummer 2 kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen ein Metallgeländer. Es entstand ein Sachschaden am Pkw sowie am Geländer in Höhe von 3.800 Euro.

4. Bad Hersfeld - Am Dienstag (21.11.2023), in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr, parkte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen grauen Renault Megane, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der vordere Radkasten der Fahrerseite beschädigt war. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug beim vermutlich Ausparken und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 120 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

5. Niederaula - Am Dienstag (21.11.2023) befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld gegen 18.00 Uhr die Bundesstraße von Niederaula kommend nach Kleba in Richtung Kirchheim. Infolge von Unachtsamkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt in die dortige Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.600 Euro.

6. Bad Hersfeld - Am Dienstag (21.11.2023) befuhren eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedewald in dieser Reihenfolge gegen 21.30 Uhr die B62 in Sorga aus Fahrtrichtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedewald. In Höhe der Hausnummer 5 verringert die Pkw-Fahrerin ihre Geschwindigkeit, um dort nach rechts auf die Parkfläche zu fahren. Der Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin gegen die Fahrertür eines weiteren, dort abgestellten Fahrzeugs gedrückt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Pkw des 23-jährigen Fahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

7. Haunetal - Am Mittwoch (22.11.2023) befuhr ein 59-jähriger Fahrer aus Niederaula mit seinem Lkw gegen 07.20 Uhr die B27 in Fahrtrichtung Haunetal-Wehrda. Ein unbekannter Fahrer befuhr mit seinem Lkw die B27 in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Abfahrt Seenhütte im Bereich einer Linkskurve verstieß der unbekannte Lkw-Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot und es kam im Gegenverkehr zu einer Spiegelberührung. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 120 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen Sattelzug mit Auflieger handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell