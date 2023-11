Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Handy - Fahrzeug unbefugt genutzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von Handy

Bad Hersfeld. Eine 53-jährige Frau war am Dienstagmittag (21.11.), gegen 15.20 Uhr, in einem Nagelstudio in der Straße "Badestube", als eine ihr unbekannte Frau das auf dem Tisch liegende Handy entwendete. Die 53-Jährige bemerkte den Diebstahl und verfolgte die Unbekannte. Sie konnte beobachten, wie die Frau in der Straße "Eisfeld" als Beifahrerin in einen Pkw stieg und in unbekannte Richtung flüchtete. Sie wird wie folgt beschrieben: 35-40 Jahre, circa 155 Zentimeter groß, dicke Statur, schwarze Haare zum Zopf gebunden, osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Winterjacke und Jeanshose. Zudem führte sie eine braune Umhängetasche mit sich. Das Handy, ein iPhone 13, hat einen Wert von rund 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug unbefugt genutzt

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagabend (19.11.) und Montagmorgen (20.11.) auf bislang nicht bekannte Weise einen blauen Honda Civic, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Wehneberger Straße stand. Das Fahrzeug wurde am Montagmorgen in einer Waldgemarkung - Verlängerung "Hof Wehneberg" - beschädigt aufgefunden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell